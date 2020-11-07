أكدت مصادر صحفية إسبانية أن بطولة كأس السوبر الإسباني ستقام في موعدها المحدد سلفاً من 13-17 يناير 2021 في محافظة جدة بالمملكة، وذلك عقب إبلاغ الاتحاد الإسباني الأندية المشاركة بالأمر.

ووفقاً لصحيفة «Deportes COPE» الإسبانية، فإن مواصلة فايروس كورونا تعطيل المسابقات الرياضية لن تؤثر كأس السوبر الإسباني، إذ أبلغ الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأندية الأربعة المشاركة بأن بطولة كأس السوبر ستقام في المملكة في المواعيد المحددة.

وتلقى ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، وريال سوسيداد، بالفعل، تأكيداً رسمياً بأن بطولة الكأس ستقام في الفترة من 13 إلى 17 يناير2021.