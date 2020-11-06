أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التنظيمات الخاصة بعودة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي اعتمد من خلالها الـ " CAF " قراراً مهماً باعتبار المنتخب الذي يفشل في السفر إلى البلد المضيف بسبب قيود فايروس " كورونا " خاسراً للمباراة بنتيجة 2/0، كما ربط إقامة المباريات بامتلاك كل منتخب ما لايقل عن 11 لاعباً من بينهم حارس مرمى إضافة إلى 4 بدلاء، وإن لم يتمكن الفريق في توفير الحد من اللاعبين فيعتبر خاسراً للمباراة بنتيجة 2/0.

وأشار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى أن التبديلات المسموحة لكل منتخب ستكون 5 تبديلات وسيتاح لكل منتخب ثلاث فرص لإجراء هذه التبديلات.

كما تم الإعلان عن خوض جميع المباريات دون جماهير، وإن أرادت حكومة الاتحاد المضيف حضور الجماهير فسيتعين عليه الحصول على موافقة الاتحاد القاري أولاً.