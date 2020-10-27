وصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلى العاصمة الإيطالية روما، يرافقه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل.

وكان في استقبالهما رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابريال جرافينا، وأمين عام الاتحاد الايطالي لكرة القدم ماركو برونيللي، وعدد من مسؤولي الاتحاد، وأعضاء السفارة السعودية في روما.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين، من خلال تطوير كرة القدم والرياضة بشكل عام، ودراسة عدد من البرامج النوعية، التي تسهم في صناعة الرياضة ونموها ووصولها إلى أعلى درجات الاحترافية.