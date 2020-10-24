تعرض النجم الأرجنتيني سيرجو أغويرو لإصابة في أوتار الركبة أمام وست هام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي مساء أمس، ما يعني غيابه عن خط هجوم السيتي فترة طويلة، وبالتالي زيادة متاعب الفريق الذي يعاني من نزيف النقاط في الدوري، إذ حقق أسوأ بداية بالدوري الإنجليزي منذ عام 2014، بعد أول خمس جولات.وأعلن المدرب بيب جوارديولا إصابة مهاجمه سيرجيو أغويرو قائلاً «إصابة أغويرو عضلية في أوتار الركبة على ما أعتقد».