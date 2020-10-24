انتصر ريال مدريد على غريمه برشلونة في أرضية ملعبه الكامب نو 3-1 في كلاسيكو الكرة الإسبانية ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني في مباراة مثيرة البارحة، على عكس التوقعات التي بُنيت بسبب تذبذب مستوى الفريقين وغياب الجماهير، بدأت الإثارة مبكراً بهدف في الدقيقة 5 لريال مدريد بعد تبادل أدوار رائع بين المهاجم كريم بنزيما ولاعب الوسط فالفيري الذي أنهى تمريرة الأول بحرفية في شباك برشلونة، أتى الرد سريعاً للبرشا في الدقيقة 8 عن طريق النجم الصغير أنسو فاتي بعد عرضية متقنة من جوردي ألبا، واستمر السجال والتكافؤ في الشوط الأول ما بين هجمات وفرص للفريقين حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية واحد من أجمل أشواط الكلاسيكو من فترة طويلة.بدأ الشوط الثاني على الوتيرة نفسها حتى تحصل ريال مدريد على ضربة جزاء تسبب بها وسجلها القائد سيرجيو راموس في الدقيقة 63، وكانت نقطة تحول في مجرى المباراة حيث تفوق زيدان تكتيكياً على كومان وسيطر على اللقاء بشكل كامل، حتى ترجم البديل لوكا مودريتش تلك الأفضلية بهدف ساحر في الدقيقة 90 ليعود زيدان بفوز مهم و3 نقاط ثمينة تصدر بها قائمة ترتيب الدوري الإسباني.