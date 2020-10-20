ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أرسنال استبعد نجمه الدولي الألماني مسعود أوزيل من قائمته الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز والتي تضم 25 لاعباً، وذلك عقب أسبوع واحد فقط من استبعاده من قائمة الفريق في الدوري الأوروبي.ويأتي قرار استبعاد مسعود أوزيل صاحب الأجر الأعلى بين لاعبي أرسنال (يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً)، وذلك عقب سلسلة من المشاكل بين اللاعب وإدارة النادي بدأت الموسم الماضي وانتهت برفض أوزيل قرار تخفيض راتبه خلال أزمة فايروس كورونا ليتم استبعاده رسمياً من كافة البطولات التي سيخوضها الأرسنال وحتى شهر فبراير القادم على أقل تقدير وهو موعد تقديم قائمة الأدوار المتقدمة من الدوري الأوروبي.