ذكرت شبكة «سكاي سبورت» البريطانية أن بعض فرق الصفوة في أوروبا دخلت في محادثات لإنشاء بطولة جديدة تحت مسمى دوري البرميرليج الأوروبي، وأشارت الشبكة إلى أن هذا المقترح وجد تأييداً وقبولاً مباشراً من خماسي الدوري الإنجليزي «أرسنال، مانشستر سيتي، مانشستر سيتي، ليفربول، وتوتنهام»، إضافة إلى 7 أندية أوروبية أخرى على أن تكون بداية البطولة في 2022 وبدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشار شبكة «سكاي سبورت» إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم شارك في تطوير هذه البطولة، والتي من المتوقع أن تضم ما يصل إلى 18 فريقاً، وتشمل المباريات التي يتم لعبها خلال الموسم الأوروبي العادي.