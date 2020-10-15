على الرغم من تأكد إصابة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بفايروس كورونا، وذلك إبان وجوده مع منتخب بلاده في المعسكر الخاص بالمباريات الدولية الودية، قبل أن تظهر «إيجابية» العينة الخاصة باللاعب، إلا أنه قرر كسر البروتوكول الصحي والمغادرة إلى مدينة تورينو الإيطالية أمس لاستكمال الحجر الصحي هناك.



وأشار فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي، إلى أنه يعتقد أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس خرق البروتوكول الصحي بالسفر من وإلى البرتغال للمشاركة مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي.



وتوجه رونالدو إلى البرتغال للوجود في معسكر المنتخب الذي كان يستعد لخوض مباراتين ضد فرنسا والسويد بدوري الأمم الأوروبية.



وشارك رونالدو في تعادل البرتغال سلبياً ضد فرنسا، بينما غاب عن فوز منتخب بلاده بثلاثية دون رد على السويد بعد إصابته بفايروس كورونا.



ويرى سبادافورا، أن رونالدو انتهك البروتوكول بالسفر من وإلى البرتغال.



وقال وزير الرياضة الإيطالي في تصريحات إذاعية لراديو راي 1: «أعتقد ان رونالدو انتهك البروتوكول الصحي إن لم تكن هناك تراخيص من وزارة الصحة تسمح له بالسفر إلى تورينو».