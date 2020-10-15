طلب نادي فياريال الإسباني من حكومة إقليم فالنسيا، تحديد خيارات وشروط استضافة جزء من الجمهور، في ملعبه لا سيراميكا خلال مباراته القادمة بالدوري الأوروبي.



وسيواجه فياريال نظيره سيفاس سبور التركي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، في لقاء سيقام الخميس القادم.



ونظراً لإمكانية السماح بحضور مشجعين في المدرجات، وكون القرار يخص حكومة كل بلد، فقد استشار فياريال حكومته الإقليمية، لمعرفة ما إذا كان استقبال الجماهير سيكون ممكناً من عدمه.



ولا يزال النادي، ينتظر معرفة الرد على طلبه، قبل أسبوع كامل من المباراة.