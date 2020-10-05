سقط فريق ليفربول، حامل لقب «البريميرليغ»، بهزيمة ثقيلة أمام نظيره أستون فيلا بنتيجة 7 أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء الأحد، في الجولة الـ4 من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وشهدت مباريات هذه الجولة خسارة مانشستر يونايتد أمام توتنهام 1 / 6 وفوز أرسنال على شيفيلد يونايتد 2 / 1 ووستهام على ليستر سيتي 3 / صفر وساوثهامبتون على ويست بروميتش 2 / صفر وولفرهامبتون على فولهام 1 / صفر.

وتقمص أولي واتكينز دور البطولة لفريق أستون فيلا بتسجيله 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق الـ4 و22 و39، فيما سجل الأهداف الأخرى جون ماكجين في الدقيقة 35 وروس باركلي في الدقيقة 55 وجاك جراليش (هدفين) في الدقيقتين 66 و75.

وسجل هدفي ليفربول محمد صلاح في الدقيقتين 33 و60. وتوقف رصيد ليفربول عند 9 نقاط في المركز الـ5 بفارق الأهداف خلف أستون فيلا، وليستر وأرسنال، أصحاب المراكز من الثاني للرابع.

وهذه هي الخسارة الأولى لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم، إذ حقق الفوز في مبارياته الـ3 الأولى، فيما حقق أستون فيلا العلامة الكاملة في المباريات الـ3 التي خاضها، إذ إن لديه مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام مانشستر سيتي.