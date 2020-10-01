أجريت مساء اليوم قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021 وشهدت القرعة وجود عدد من المواجهات المنتظرة إضافة إلى مجموعة نارية ضمت باريس سان جيرمان وصيف النسخة الماضية ومانشستر يونايتد العائد للمسابقة وريد بول لايبزج الألماني ونادي بشاكشهير التركي.



ويوجد بايرن ميونيخ حامل اللقب مع أتليتكو مدريد وريد بول سالزبرج ولوكوموتيف موسكو في المجموعة الثانية.



وضمت المجموعات الثماني كلاً من:



الأولى: بايرن ميونيخ - أتليتكو مدريد - ريد بول سالزبرج - لوكوموتيف موسكو.



الثانية: ريال مدريد - شاختار - إنتر ميلان - بوروسيا مونشنجلادباخ.



الثالثة: بورتو - مانشستر سيتي - أولمبياكوس - مارسيليا.



الرابعة: ليفربول - أياكس - أتالانتا - ميتييلاند.



الخامسة: إشبيلية - تشيلسي - كراسنودار - ستاد رين.



السادسة: زينيت سان بيترسبرج - بوروسيا دورتموند - لاتسيو - كلوب بروج.



السابعة: يوفنتوس - برشلونة - دينامو كييف - فرينكفاروزي.



الثامنة: باريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد - ريد بول لايبزج - اسطنبول بشاكشهير.