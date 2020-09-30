يأمل نجم WWE السعودي منصور أن تشكل مسيرته مصدر إلهام للشباب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما أعرب عن رغبته في إحراز ألقاب البطولات في أقرب وقت ممكن.

ومنذ حصوله على عقد WWE بعدما نال الإعجاب خلال تجارب المملكة العربية السعودية في 2018، تمكن منصور من تحقيق نتائج مميزة، ومن ضمنها إحراز الفوز في منافسة Battle Royale التي يشارك فيها 50 لاعباً في Super ShowDown في جدة، قبل أن يحقق انتصارات لاحقة على كل من سيزارو، ودولف زيجلر، في الحدث الأخير الذي استضافته المملكة العربية السعودية.

وأخيراً، كان أول نجم سعودي في WWE يقدم عروضاً ضمن منافسات 205 Live، وهو يريد تعريف أصحاب المواهب الطموحين في مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط على ما يجب عليهم القيام به في سبيل تحقيق أحلامهم وبلوغ القمة.

يقول منصور: «يساعدني ذلك في معرفة أنني أرسي الأسس لكل من يأتي من بعدي، فأنا محظوظ للغاية لكوني أخوض هذه التجارب».

«عندما يشاهدني طفل في الحلبة، سواء على شاشة التلفزيون أو من بين الجمهور، وينظر إلى والديه ويقول لهم إنه يريد أن يصبح مصارعاً، يمكن أن يجيبا عليه أن هذا الأمر ممكن، وربما يكون شيئاً أدعم طفلي للقيام به».

«هناك أيضاً جيل كامل في السعودية والشرق الأوسط بشكل عام، يمكن لهم أن يقولوا إن هذا أمر يمكن لطفلي القيام به لأن دعم الأسرة ثقافياً مهم جداً في الشرق الأوسط».

يستفيد منصور إلى أقصى حد من الفرص التي تأتي في طريقه، وخصوصاً من الظهور المتكرر ضمن عروض 205 Live.

ولكن رغم سعادته بتقديم العروض باستمرار، فإن لدى منصور طموحاً كبيراً للغاية، وهو أن يضع يديه على حزام اللقب.

يقول منصور: «الشخص الذي أرغب في مواجهته هو سانتوس إسكوبار، بطل NXT Cruiserweight».

«أعتقد أنه شخص يمكنني تحديه حقاً، ويمكنه أن يتحداني. لقد تحدث الكثير من الناس عن سلسلة الانتصارات التي كنت أخوضها، لم أفكر في الأمر حتى وقت قريب، لكن هذه الانتصارات لا تعني شيئاً ما لم تكن تقود إلى مكان ما، والمكان الذي أريد أن تؤدي إليه هو بطولة Cruiserweight. أعتقد أنه إذا كان هناك أي رجل لديه القوة والذكاء والمهارة في الحلبة ليتحداني، فهو سانتوس إسكوبار للفوز باللقب.

الشيء الذي أحبه أكثر هو المنافسة. لقد نافست نجوماً مثل سيزارو وبريان كندريك ودولف زيجلر، إضافة إلى آخرين 205 Live، وأنا متشوق للحصول على فرصة لخوض منافسات في مواجهة هؤلاء المصارعين لأن ذلك يساعدني على اختبار قدراتي ويضمن لي أن أكون أكثر مرونة وإبداعاً وذكاءً في الحلبة».



يمكن متبعة المقابلة الكاملة مع منصور على wwearabic.com