فازت سفيرة الغولف السعودي إيمي بولدن ببطولة بنك في بي سويسرا المفتوحة للسيدات لعام 2020، بنتيجة إجمالية قدرها -17 (17 ضربة تحت المعدل). وحصلت على اللقب بفارق 3 نقاط عن منافستها سنا نوتينجين. وتأهلت بولدن (27 عاما) للجولة الأوروبية للسيدات لعام 2020 بعد فوزها في المرحلة المؤهلة في نادي لامانغا بإسبانيا في بداية العام، يناير 2020.

يذكر أن بولدن تم اختيارها كسفيرة للغولف السعودي نظير قيمتها الفنية والثقافية العالية في عالم الغولف في ظل الجهود السعودية المستمرة لجعل رياضة الغولف حاضرة الفاعلية سعودياً وما يصب في القدرات السعودية العالية لتنظيم البطولات الكبرى للغولف، وهو ما تعمل بولدن على دعمه.