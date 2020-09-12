نفذ القضاء الإيراني، حكم إعدام بطل المصارعة نافيد أفكاري البالغ 27 عاماً، صباح اليوم (السبت)، لإدانته بقتل مسؤول أمني خلال مظاهرة في مدينة شيراز جنوب إيران عام 2018، بعد انتزاع اعترافه تحت التعذيب كما تم الحكم على شقيقيه وحيد وحبيب بالسجن مدة 54 و27 عاما بمجموع 81 عاماً، وجلد كل منهما 74 جلدة.

من جهتها غردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتيغوس قائلة «إننا ننضم إلى العالم في إعلان الغضب من حكم الإعدام الذي نفذه النظام الإيراني على نويد أفكاري، الذي تعرض للتعذيب كي يدلي باعتراف كاذب بعد مشاركته في احتجاجات سلمية عام 2018»، وأضافت «كما عذب النظام شقيقيه وحكم عليهما بالسجن لعقود. أطلقوا سراحهما!»

طالب عدد من شخصيات ونشطاء لعبة المصارعة الدولية بالإفراج عن الأخوين، كما وقع أكثر من 10000 شخص على عريضة تدعو إلى إنقاذ حياة أفكاري.

وكان أفكاري قبل إعدامه، قال في تسجيل صوتي مسرب من السجن المحتجز فيه، إنه تعرض للتعذيب، وفي غضون ذلك، قالت والدته إن أبناءها أجبروا على الشهادة ضد بعضهم البعض تحت التعذيب.

وقال محامي الشقيقين حسن يونسى، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه خلافاً للتقارير الإخبارية الإيرانية لا يوجد هناك فيديو يظهر لحظة مقتل حارس الأمن. وأضاف أن اللقطات التي استخدمت كدليل في القضية التقطت قبل ساعة من وقوع الجريمة.

وفي عام 2018، خرج متظاهرون إلى الشوارع في جميع مدن إيران بسبب الأوضاع الاقتصادية والقمع السياسي، كما نُظمت مظاهرات أخرى أواخر العام الماضي احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود.

وفي تقرير صدر هذا الأسبوع، أفادت منظمة العفو الدولية بأن أكثر من 7000 شخص، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 أعوام، اعتقلوا في حملة القمع التي أعقبت اضطرابات 2019.