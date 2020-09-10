وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على إقامة نهائي دوري أبطال آسيا، في منطقة غرب آسيا، حيث تقام المباراة النهائية يوم 19 ديسمبر، من جولة واحدة بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم (الخميس) عبر تقنية الفيديو.

وستقام مباريات دوري أبطال آسيا في منطقة الغرب تحت شعار «كرة القدم للأبطال»، وستجري وفق معايير خاصة للوقاية من فايروس كورونا المستجد، حيث وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والدولة المضيفة معايير طبية وفحص لدرجة الحراراة على مداخل جميع الملاعب.

وشكلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لجنة فرعية، من أجل اتخاذ أي قرارات طارئة تتعلق بالمسابقة، وسيتم تشكيل لجنة فرعية مشابهة عند إقامة المباريات في منطقة الشرق، التي ستقام الآن في الفترة من 15 نوفمبر ولغاية 13 ديسمبر 2020.