قرر ليونيل ميسي قائد برشلونة البقاء في صفوف النادي الكتالوني وعدم الرحيل عنه بعد مشاورات مع والده ووكيل أعماله خورخي.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية في تقرير أن ميسي ووالده لا يريدان اللجوء للمحاكم لفسخ تعاقده.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليو لا يرغب في تكرار ما حدث من زميله السابق نيمار في الرحيل عن برشلونة النادي الذي يراه بمثابة حياته بطريقة سيئة.

وأكد التقرير أن ميسي كان يريد الرحيل بالاتفاق الودي وليس بالقوة.

بالإضافة لأن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان لا يريدان الدخول في مشكلات قضائية وأبلغا ميسي أنه حال انضمامه لأي منهما فسيكون بعد حل أزمته مع برشلونة.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أكد لخورخي ميسي خلال اجتماعهما أنه لن يترك ليو يرحل عن النادي مجانا.

وكان ميسي أرسل فاكسا لإدارة النادي يبلغهم فيه برغبته في الرحيل عن النادي بعد فسخ التعاقد من طرف واحد قبل عام من نهاية العقد.

فيما يصر برشلونة أن ميسي إن أراد الرحيل فعليه دفع 700 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن بارتوميو عرض على خورخي تجديد عقد ليو لعامين مع وضع شرط جزائي في العقد الجديد يتيح له الرحيل إن أراد بعد دفعه بنهاية الموسم المقبل.