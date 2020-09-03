أصيب نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بفايروس كورونا المستجد، بعد ظهور نتيجة الفحص الذي خضع له مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان وصيف دوري أبطال أوروبا أعلن إصابة 3 لاعبين في صفوفه بفايروس «كوفيد-19» دون تسميتهم. وأضافت المصادر أن اللاعبين الآخرين المصابين بالفايروس هما الأرجنتينيان أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، وهو ما كانت ذكرته صحيفة «ليكيب».

وكتب وصيف بطل أوروبا عبر حسابه على «تويتر»: «تأكدت إصابة 3 لاعبين من «بي إس جي» بفايروس سارس كوف 2، وهم يخضعون للبروتوكول الصحي المناسب. اللاعبون والموظفون سيستمرون في إجراء الفحوصات خلال الأيام القادمة».

وسيغيب بالتالي اللاعبون الـ3 عن المباراة الأولى للنادي في الدوري المحلي في 10 من الشهر الجاري أمام لنس، وربما عن اللقاء المرتقب أمام ضيفه مارسيليا في 13 منه.

وسبق أن أعلن نادي العاصمة الفرنسية (الإثنين) الاشتباه بوجود حالتي فايروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيه من دون الكشف عن اسميهما بعد أن ظهرت عليهما أعراض الوباء.

وكشفت صحفية «ليكيب» المحلية أن اللاعبين قد يكونان دي ماريا وباريديس قبل أن تزعم (الأربعاء) أن اللاعب الثالث هو نيمار.