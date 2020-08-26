دخل نادي برشلونة الإسباني في أزمة عاصفة بعدما أبلغ نجمه الأسطوري ليونيل ميسي عبر رسالة بالفاكس رغبته بالرحيل «فورا».

ويأتي ذلك بعدما كشفت إدارة النادي رغبتها في إيجاد حل لمعضلة ميسي من خلال الاتفاق معه على الرحيل ولكن بأكبر استفادة ممكنة، وفقا لصحيفة «آس» الإسبانية، إلا أن مصادر أوروبية أشارت إلى أن المعضلة الرئيسية تكمن في رغبة ميسي بالرحيل بشكل فوري ومجاني، وذلك بتفعيل فقرة «فسح العقد» الموجودة في عقده مع الفريق، ولكن برشلونة أشار إلى أن فقرة «فسخ العقد» انتهت صلاحيتها في يونيو الماضي، وإذا أراد اللاعب الانتقال الآن فعلى من يشتريه أن يدفع مبلغ 700 مليون يورو لفسخ العقد.

ووفقا لـ«سكاي نيوز»، فقد كان عقد ميسي مع النادي الكتالوني يتضمن فقرة «فسخ العقد» التي تتيح له الرحيل بشكل فوري ومجاني، متى أراد ذلك، ولكن وفقا لبرشلونة فإن هذه الفقرة انتهت صلاحيتها في يونيو.