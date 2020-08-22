عالم الكرة مليء بالإثارة، والتوافقات، بل والمتناقضات أيضا، سواء على مستوى المنافسة، أو اللاعبين، ففي زمن الاحتراف لا شيء يبقى مستحيلا، فكما هو الحال في السياسة بأنه «ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم»، فكذلك الوضع في كرة القدم، وإن لم تنطبق العبارة تماما في مجال الرياضة.

آخر تلك الأخبار المفاجئة، ما كشفته صحيفة «corrieredellosport» الإيطالية، حول احتمالية أن يضم فريق واحد قطبي لاعبي العالم، البرتغالي كرستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، فهل يكون هذا ممكنا؟.

ويتمحور التساؤل حول المنافسة الحامية التي امتدت على مدى سنوات بين أيقونتي ريال مدريد وبرشلونة، إذ اشتعلت المنافسة بينهما في كل الجوانب الرياضية، في عدد الأهداف، والبطولات المحلية والدولية، بل وحتى الفوز بجائزة الكرة الذهبية، وجائزة أفضل لاعب في العالم، حتى عدّهما المتابعون ألد عدوين «كروياً»، بينما قد تكشف الأيام جوانب صداقة لا يعلمها الكثير.

ووفقا لموقع «RT»، فإن الصحيفة الإيطالية أكدت اهتمام عملاق الدوري الإيطالي نادي يوفينتوس، بالتعاقد مع نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين اللاعب ليونيل ميسي، إذ يتنافس نادي «السيدة العجوز» مع ناديي إنتر ميلان، وباريس سان جيرمان من أجل الظفر بخدمات «البرغوث» الأرجنتيني، الذي تزايد الحديث حول رحيله عن «البلوغرانا».

وأشارت الصحيفة إلى أن الأندية الإيطالية تملك أفضلية طفيفة للتعاقد مع ميسي، مقارنة مع سان جيرمان باريس، وذلك بحكم النظام الضريبي المعمول به في إيطاليا، لافتة إلى أن فكرة رؤية ميسي بجانب غريمه كريستيانو رونالدو ستكون امراً مثيرا، في وقت يبحث إنتر ميلان عن صفقة من العيار العيار الثقيل لتقليص الفجوة مع منافسه يوفنتوس الذي سيطر على مسابقة الدوري الإيطالي في آخر 9 مواسم.

ويضيف موقع «RT» أنه من المستبعد انضمام ميسي إلى مدربه السابق في برشلونة بيب غوارديولا الذي يشرف حاليا على تدريب مانشستر سيتي الإنجليزي، ففيما أشارت الصحيفة إلى أن ميسي قد ينجذب إلى غوارديولا، إلا أن صعوبة ذلك تكمن في فكرة التعاقد مع لاعب يبلغ من العمر 33 عاما وبراتب مرتفع في ظل تخطيط الفريق الإنجليزي لإعادة هيكلة صفوفه.