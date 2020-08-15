بعد دقائق قليلة من «مباراة الفضيحة»، أوردت وسائل إعلام عدة نبأ منتظرا لإدارة برشلونة تمثل في قرار الفريق الإطاحة بالمدرب كيكي سيتين.

وخسر البارسا 2-8 بمواجهة بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة احتضنتها مدينة لشبونة البرتغالية، ليودع العملاق الكتالوني البطولة في مشهد سيتجرع عشاقه مرارته لسنوات طويلة.

وخرج برشلونة، الذي عانى كثيرا هذا الموسم محليا، وخسر الدوري في أمتاره الأخيرة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، برأس منكسة، حيث سيدفع سيتين، الذي استلم تدريبه منتصف الموسم الحالي ثمن هذه الخسارة المذلة، غير المسبوقة على الصعيد الأوروبي.

وتعود المرة الأخيرة التي تلقى فيها برشلونة 4 أهداف في الدقائق الـ31 الأولى في أي مسابقة إلى يناير 1951 عند خسارته أمام ريال مدريد 1-4 على ملعب سانتياغو برنابيو.

ووفقا لمصادر عدة بينها موقع «ديلي ميل» الإنجليزي فقد اتخذ مجلس إدارة برشلونة قراره الحاسم بعد دقائق من نهاية المباراة بإقالة سيتين، علما أن المدرب الإسباني خرج بتصريحات غير مقبولة لكثيرين قال خلالها إنها هزيمة مؤلمة للغاية، لقد سجلوا الكثير من الأهداف.

وأكد سيتين أن برشلونة استحق الخسارة لأن الفريق كان مرتبكا بينما كان الخصم فعالًا للغاية، «بدأنا المباراة بصورة جيدة، ولكن قوة الخصم فاقتنا كثيرًا»، وفق ما نقل موقع «آس».

وقاد كيكي برشلونة في 25 مباراة، وحقق 16 انتصارا وخسر 5 وتعادل في 4 مباريات.