أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم (الأربعاء) تأجيل جميع المباريات المتبقية من تصفيات الدور الثاني لمونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين إلى العام القادم بسبب استمرار تفشي فايروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر إقامة التصفيات في مارس الماضي، لكن تفشي وباء «كوفيد-19» حال دون إقامتها في موعدها قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي استئنافها في أكتوبر ونوفمبر القادمين، قبل أن يقرر تأجيلها مرة جديدة إلى العام القادم.

ويتأهل إلى الدور الثالث متصدرو المجموعات الثماني وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، وتتأهل أول أربعة منتخبات في الدور الثالث إلى المونديال، فيما يخوض الخامس ملحقاً دولياً.

وقال بيان صادر عن الاتحاد القاري للعبة: «سوف تحدد المواعيد الجديدة لتصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 في الوقت المناسب».

وأضاف: «يقوم الاتحاد الدولي (فيفا) مع الاتحاد الآسيوي بالعمل سوياً لمراقبة الوضع الصحي في المنطقة عن كثب بهدف حماية صحة وسلامة جميع المشاركين قبل تحديد المواعيد الجديدة لمباريات التصفيات».