أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي اشترى منزلا في مدينة ميلانو الإيطالية بحسب موقع سبوتنيك.

وأكدت التقارير الصحفية أن قدوم نجم الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي لشراء منزل في ميلانو يعتبر تمهيدا للانتقال إلى نادي إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب شبكة «سبورت ميدياست» الإيطالية، فإن قائد نادي برشلونة ليونيل ميسي اشترى منزلا بالقرب من مقر نادي إنتر ميلان في مدينة ميلانو.

وأضافت أن هذا القرار جاء بعد أسابيع من قيام والد ليونيل ميسي بشراء منزل جديد في نفس المنطقة ليعزز أنباء انتقال ابنه إلى نادي إنتر ميلان.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ليونيل ميسي مع نادي برشلونة الإسباني في صيف العام المقبل ولم يتوصل الطرفان حتى اليوم إلى اتفاق بشأن تجديد التعاقد.

ومن المتوقع أن يخوض ليونيل ميسي تجربة جديدة بعدما سبقه المنافس القوي نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو مع نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويحظي رونالدو وميسي بشعبية كبيرة للغاية على مستوى العالم ومن الممكن أن ينقلا متعة كرة القدم إلى الدوري الإيطالي الممتاز الموسم المقبل.