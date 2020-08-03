بعد توقف دام نحو خمسة أشهر بسبب جائحة فايروس كورونا، تستعد الأندية الأوروبية إلى خوض المنافسات القارية في ظل بروتوكول صحي ووقائي صارم، حيث يستعد بعضها لإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وأمامه مهمة شبه مستحيلة لتعويض خسارته ذهاباً، والبعض الآخر لمواجهة مصيرية.وتستأنف منافسات بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لكرة القدم، دون حضور جماهير وبنظام جديد، وذلك بعد استكمال منافسات مسابقات الدوري المحلية الكبرى في أوروبا.وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد منح الاتحادات الوطنية الأعضاء به فرصة استكمال المنافسات المحلية قبل استئناف المنافسات القارية، وذلك إلى جانب قرار تأجيل كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) إلى العام المقبل. لكن تأثيرات جائحة كورونا ستكون حاضرة بشكل واضح عندما تُستكمل مباريات دور الستة عشر بالدوري الأوروبي يومي الأربعاء والخميس، وكذلك مباريات الدور نفسه في دوري أبطال أوروبا يومي الجمعة والسبت.وتقام مباريات الأدوار نفسها في دوري الأبطال بنظام بطولة مصغرة، وستحسم كل مواجهة عبر مباراة واحدة، وستقام جميع المباريات في العاصمة البرتغالية لشبونة على ملعبي النور، الذي يحتضن النهائي، و(خوسيه الفالادي) وذلك في الفترة ما بين 12 و23 أغسطس.وكانت قرعة مرحلتي ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا أسفرت عن مواجهات نارية، وصولا للمباراة النهائية يوم 23 أغسطس؛ فالمواجهة الأولى تجمع بين الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني مع المنتصر من ليون الفرنسي أمام يوفنتوس الإيطالي، ولايبزيج الألماني سيلعب مع أتلتيكو مدريد الإسباني في مواجهة ثانية، بينما سيلتقي الفائز من موقعة نابولي الإيطالي ضد برشلونة الإسباني مع المنتصر من مواجهة تشيلسي الإنجليزي أمام بايرن ميونيخ الألماني في مباراة ثالثة. أما عن أتالانتا الإيطالي (مفاجأة البطولة) فسيلعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي كرابع وآخر مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. كما أسفرت قرعة نصف النهائي عن لقاء يجمع الفائز من المواجهة الأولى في مرحلة ربع النهائي مع المنتصر من المباراة الثالثة. نصف النهائي الآخر، سيجع المنتصر من المواجهة الثانية مع الفائز من المباراة الرابعة، وذلك بمرحلة ربع النهائي أيضا.وعن الدوري الأوروبي، ستقام مواجهتا خيتافي (الإسباني) أمام إنتر ميلان (الإيطالي) وروما (الإيطالي) أمام أشبيلية (الإسباني)، في ألمانيا، وستحسم كل مواجهة من مباراة واحدة، حيث لم تلتق الفرق بعضها البعض ذهاباً في دور الـ16 بالدوري الأوروبي بسبب جائحة كورونا. كما ستقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بالدوري الأوروبي بنظام بطولة مصغرة، وستحسم كل مواجهة عبر مباراة واحدة، وستقام جميع المباريات في أربع مدن ألمانية هي، كولونيا ودويسبورج ودوسلدورف وجلسنكيرشن، وذلك في الفترة ما بين العاشر و21 أغسطس.وقال رئيس (اليويفا) ألكسندر سيفرين «سعيد بأننا توصلنا إلى حلول لإقامة الأدوار النهائية لكل هذه البطولات»، مضيفا أن النظام الجديد يطبق لمرة واحدة ولن يستخدم مجدداً في المستقبل.