رغم احتفالية فريقه بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاماً، إلا أنه لم يعش ليلة استثنائية تغمرها الفرحة، بل إن حظه العاثر كان حاضرا وبقوة في ليلة أبت أن تغادره دون أن تعرضه للمنغصات.

هذا ما حدث للاعب وسط ليفربول الإنجليزي، البرازيلي فابينيو (26 عاما)، فأثناء مشاركته في احتفالات فريقه بالفوز بلقب البريمرليغ للمرة الأولى منذ 3 عقود، تعرض منزله للسرقة.

ووفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز» نقلا عن هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فقد استغل اللصوص عدم وجود أي أشخاص في منزل فابينيو، ودخلوا إليه خلال الفترة ما بين بعد ظهر الأربعاء وصباح الخميس، وسرقوا بعض المجوهرات وسيارة، فيما أفاد متحدث باسم شرطة منطقة مرسيسايد في بيان إلى وسائل الإعلام البريطانية، بأن الشرطة عثرت على السيارة في ويغان في وقت لاحق.