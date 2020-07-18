قررت الحكومة البريطانية أن من الممكن عودة الجماهير لحضور المنافسات الرياضية، بعد أشهر من منعها بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة البريطانية أنه سيسمح بحضور أعداد محدودة من الجماهير ضمن خطة تجريبية تبدأ من أواخر يوليو الجاري وحتى مطلع أغسطس القادم، فيما يمكن أن تعود الجماهير لحضور المنافسات بدءا من أول أكتوبر القادم، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ووفقا لموقع «سكاي نيوز»، قالت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في بيان، أمس (الجمعة)، إن السلطات البريطانية ستسمح بعودة الجماهير إلى الأحداث الرياضية بداية من أول أكتوبر القادم مع استمرار تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، إذا ما أثبتت تجربة الحضور الجماهيري المحدود عدم وجود أي مخاطر صحية.

ويضيف الموقع أن وزير الرياضة نايغل هادلستون قال: «خلال أشهر شعر الملايين منا بالفراغ لعدم التمكن من حضور مباراة أو دعم الفرق في الرياضات المهمة. لذا أنا سعيد بأننا نمضي الآن في خطة تساعد في إعادة فتح أبواب الملاعب للجماهير. أقر بأنه ليست كل الألعاب أو الفرق تحقق إيرادات هائلة، لذا تعتمد في الغالب على الجماهير المخلصة التي تمثل شريان الحياة لمواصلة الأرباح».

وأضافت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية في بيان أنه تم اختيار المناسبات بعناية لتمثيل مجموعة من الألعاب وفي أماكن مغلقة ومفتوحة.

وبحسب «العربية.نت»، ستكون البداية في منافسات السنوكر وسباقات الخيول والكريكيت في أواخر يوليو حتى مطلع أغسطس على سبيل التجربة لتطبيق الإرشادات الحكومية الجديدة تمهيدا لعودة النشاط الرياضي بشكل طبيعي.