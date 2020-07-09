أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم (الخميس) استكمال مسابقتي الأندية (دوري الأبطال وكأس الاتحاد) من سبتمبر القادم بعد تعليقهما منذ شهر مارس الماضي بسبب فايروس كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن استكمال المسابقتين سيتم بنظام التجمع، أي إقامة المباريات في مكان واحد، وهو نظام شبيه بما سيلجأ إليه الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) لاستكمال مسابقتيه للأندية أيضا.

وأبان الاتحاد الآسيوي أن استكمال دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال التي يشارك فيها 32 فريقاً، سيبدأ بأندية غرب القارة في 14 سبتمبر، أما مباريات أندية شرق القارة، فتنطلق في 17 أكتوبر القادم.

وأشار إلى أن المباريات المتبقية من دور المجموعات في دوري الأبطال، حتى الدور نصف النهائي، ستقام «بنظام التجمع» من 14 سبتمبر حتى 3 أكتوبر القادم.

ويستكمل الدور الأول بين 14 سبتمبر و24 منه، على أن تقام الأدوار الاقصائية (من ثمن النهائي إلى نصف النهائي) بنظام مباراة واحدة بدلاً من الذهاب والإياب، وذلك في الفترة بين 26 سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر القادم، وستقام المباراة النهائية من مباراة واحدة فقط في الخامس من أكتوبر القادم.

وأفاد الاتحاد الآسيوي بأن مباريات دور المجموعات لكأس الاتحاد ستُستكمل من 23 سبتمبر، على أن تقام المباراة النهائية في 12 ديسمبر، بنفس صيغة دوري أبطال آسيا، كما سيتم استكمال مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال أكتوبر ونوفمبر القادمين.