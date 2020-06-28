صنف مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، زين الدين زيدان، اللاعبين الفرنسي رافايل فاران والنجم الإسباني سيرخيو راموس كأفضل ثنائي قلب دفاع في النادي الملكي.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي عشية الزيارة إلى كتالونيا لمواجهة إسبانيول، الأحد، في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري المحلي، إن ما يفعله اللاعبان استثنائي جدا مشيرا إلى أنه لا يحب التحدث عن لاعب معين، لأن الجماعية هي الأهم على الدوام.

وأضاف: «راموس لديه إمكانيات وشخصية، ويريد الفوز، وكان لدي شغف لفعل بما يقوم به الآن، وحقق تاريخًا في النادي، لهذا لا يفاجئني ما يحققه، وأتمنى أن يستمر هكذا حتى النهاية».

وأضاف زيدان، الذي يبحث عن لقب الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2016 -2017، أن هذين اللاعبين لديهما مسار استثنائي مع هذا النادي، وهذا مدعاة سرور بالنسبة للنادي.

وأشار زيدان إلى أن الجانب الدفاعي في النادي الملكي هو الأهم، مضيفا أن الأمر لا يتعلق فقط بمجهود 4 لاعبين في خط الدفاع، بل بالأداء الجماعي المتمثل في سلوك الفريق من أجل الفوز بلقب الدوري.

وحول تعليق الموسم الكروي هذا العام لمدة 3 أشهر بسبب تفشي فايروس كورونا، قال زيدان إن الابتعاد عن الملاعب خلال هذه الأشهر وعدم التدرب مع الكرة لفترة طويلة أفاد اللاعبين، لأنهم سيكونون متعطشين للغاية.

وتابع: «منذ البداية نعلم أنها 11 مباراة، والآن يتبقى 7 مباريات نهائية، علينا الاستمرار بنفس المستوى الذي نقدمه، وغدًا إسبانيول سيحاول تعقيد الأمور علينا لأنهم بحاجه إلى النقاط، وهذا نهائي آخر، علينا لعب المباراة بأعلى مستوى وأن نركز جيدًا».

ويعول زيدان بشكل أساسي على خط الدفاع الذي يعتبر الأفضل على صعيد القارة الأوروبية برفقة ليفربول المتوج مؤخرا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 1990.

وتطرق مدرب الملكي إلى مسيرته التدريبية بالقول إنه لا يعلم إلى متى سيبقى على دكة التدريب، مضيفا لا أخطط لأي شيء في رأسي.

وأضاف: «أعيش كل يوم بيومه. في ذهني، أبقى دائما لاعب كرة قدم. لقد لعبت طيلة 18 عاما أو أكثر. عندما سئلت إذا كنت أريد أن أكون مدربا بعد ذلك (بعد الاعتزال)، أجبت بالنفي. لكن اليوم أنا مدرب. بالتالي، معي أنا لا يمكن لأحد أن يتوقع أي شيء. لكن 20 عاما كمدرب، كلا».