يواصل نجم الملاكمة العالمي، الأمريكي مايك تايسون الملقب بـ«الرجل الحديدي»، تدريباته الحماسية عقب إعلانه العودة مرة أخرى إلى الملاكمة لأغراض خيرية.

ونشر تايسون عبر حسابه في «إنستغرام»، فيديو يظهر جانبا من تدريباته استعدادا لخوص عدد من النزالات الاستعراضية خلال الفترة المقبلة.

ويظهر من خلال الفيديو، أن تايسون ما زال يتمتع بخفة ورشاقة، على الرغم من بلوغه الـ53 من عمره.

وعلق تايسون على الفيديو قائلا: «أتمرن بشكل أذكى كل يوم».

يذكر أن تايسون، أعلن في وقت سابق، أنه قد يعود إلى حلبات الملاكمة لخوض نزالات استعراضية من ثلاث أو أربع جولات لأغراض خيرية، وذلك بعد أن وضع حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2005، التي حقق خلالها 50 انتصارا، مقابل ست هزائم.

وأصبح تايسون أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور في رياضة «الفن النبيل» بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عاما، وأول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية، ومجلس الملاكمة العالمي، والاتحاد الدولي للملاكمة.