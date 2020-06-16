نعى الاتحاد الفرنسي للتسلق، بطلة العالم في هذه الرياضة لوسي دوادي التي وافتها المنية أمس (الاثنين) بعد سقوطها من ارتفاع 150 مترا عند أحد المنحدرات ذات الارتفاع الشاهق في فرنسا بحسب موقع روسيا اليوم.

وأبدى الاتحاد الفرنسي للتسلق في بيانه، أسفه وحزنه على وفاة دوادي البالغة 16 عاما، والتي كان ينتظرها مستقبل واعد في هذه الرياضة التي حققت فيها الميدالية الذهبية في بطولة العالم عام 2019.

يذكر أن الراحلة الشابة كانت تتأهب للمشاركة في أوليمبياد طوكيو المؤجل إلى الصيف القادم بسبب فايروس كورونا المستجد، وكانت تحلم في معانقة المجد الأوليمبي، بعد إضافة هذه الرياضة إلى الألعاب الأوليمبية.