تنتظر جماهير بايرن ميونخ أن يتوج فريقها بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي بعد غد (السبت)، قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم حال فوزه على جلادباخ مع هزيمة دورتموند أمام دوسلدورف صاحب المركز الثالث من القاع، حيث يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند.



وتنتهي مباراة بوروسيا دورتموند أمام دوسلدورف قبل نحو ساعة من بداية مباراة النادي البافاري، وبالتالي فإن هزيمة دورتموند قد تكون عاملاً محفزاً لبايرن على تجاوز حالة الإرهاق التي ألمت به خلال مباراته الأخيرة.



ويخوض بايرن المباراة دون مهاجميه روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر للإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الخامس، وقال هانسي فليك مدرب بايرن «الأمر مزعج لكن علينا تقبله، سنرى لاعبين آخرين أمام مونشنجلادباخ وهو أمر جيد أيضاً».



ويعتبر جلادباخ آخر من أنزل الهزيمة ببايرن هذا الموسم حينما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف في السابع من ديسمبر، علماً بأن جلادباخ أيضاً فاز بمباراته الأخيرة على ملعب بايرن وحسمها بثلاثية بيضاء في الموسم الماضي.



وقال راينر بونهوف نائب رئيس جلادباخ «هذه النتائج ينبغي أن تمنحنا الشجاعة، لقد أظهرنا قدرتنا على إزعاج بايرن».



وأضاف «لكن في سبيل تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب بايرن فعلينا أن نقدم أقصى ما في استطاعتنا وربما أكثر».



وخسر دورتموند في آخر لقاء جمعه بدوسلدورف في الدوري ولا يرغب الفريق في تكرار حدوث نفس الشيء حتى لا يفقد فرصة المنافسة على اللقب.



وينافس دوسلدورف على النجاة من شبح الهبوط باحتلاله المركز الثالث من القاع وبالتالي فإن مواجهة دورتموند لن تكون بمثابة نزهة للفريق.



فوز دوسلدورف ليس من شأنه فقط أن يحدد هوية بطل الموسم، لكن أيضاً سيؤكد هبوط بادربورن متذيل الترتيب حال فشله في الفوز على فيردر بريمن صاحب المركز قبل الأخير.