تقرر بعد غدٍ (الجمعة) استئناف منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم في بلغاريا بحضور الجماهير، وذلك بعد فترة توقف بسبب فايروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، وذلك بموجب مرسوم جديد من وزارة الصحة البلغارية.



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في مايو الماضي السماح باستئناف منافسات الدوري من الخامس من يونيو، بدون حضور جماهيري، لكنها أصدرت أمس بياناً جديداً أكدت فيه أنه يمكن حضور الجماهير بنسبة لا تتجاوز 30 % من سعة الملعب، على أن يفصل مقعدان فارغان بين كل مشجع والآخر.



وجرى السماح للفرق بالعودة إلى التدريبات في بلغاريا منذ منتصف مايو الماضي، وذلك بعد شهرين من إيقاف كل الفعاليات الرياضية بسبب الوباء العالمي.