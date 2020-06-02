أعلن نادي فاسكو دا غاما البرازيلي، أن 16 لاعباً في صفوفه مصابون بفايروس كورونا المستجد.

وأفاد المسؤول الطبي في النادي ماركوس تيكسييرا في تصريح مصور عبر قناة الفريق على موقع «يوتيوب»، أن فاسكو دا غاما أخضع 350 شخصاً من أفراده، بما يشمل اللاعبين والجهاز الفني وموظفين لفحوص «كوفيد-19».

وأضاف: «وجدنا أن 16 رياضياً جاءت نتائجهم إيجابية، وتم فصلهم عن بقية المجموعة، وسيبقون على تواصل مع الجهاز الطبي، وسيخضعون لفحوص (دورية) إلى أن نتأكد أنهم لم يعودوا قادرين على نقل الفيروس إلى بقية أفراد الفريق».

وعاود فاسكو دا غاما كغيره من بعض أندية البرازيل التدريبات في الآونة الأخيرة، على رغم اتساع نطاق تفشي الوباء في البلاد.