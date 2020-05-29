كشف رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، أن الرابطة تخطط لمنح المشاهدين فرصة الاستمتاع بضجيج افتراضي خلال مباريات الليغا، لتعويض غياب الجماهير، وقال رئيس الرابطة في المؤتمر الصحفي الذي نظمته صحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الجمعة: «سنجري الليلة اختبارات سمعية وبصرية حتى يتمكن المشاهدون من الاختيار بين خلفيتين واحدة بالصوت الطبيعي والثانية بضجيج افتراضي»، مشيرا إلى أن الدوري الألماني طبقوا الضجيج الافتراضي بنجاح كبير، وأضاف: «نرغب في توفير خيارين للمشاهدين. مباريات صامتة أو الضجيج الافتراضي. الاختبارات التي أجريناها مثيرة للاهتمام ومدهشة للغاية لكننا سنوفر الخيارين للمشاهدين».وأعلنت هيئة الرياضة في الحكومة الإسبانية في بيانه الصادر في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن منافسات الدوري ستستأنف، بعد توقفها ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، بمباراة قمة محلية بين إشبيلية وريال بيتيس في 11 يونيو، وقال البيان الذي نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني خلال اجتماع مجموعة اتصال تم تشكيلها للتشاور مع هيئة الرياضة على صيغة جدول 11 جولة متبقية في دوري الأضواء والدرجة الثانية وسيتم استئناف المسابقة في الأسبوع الذي يبدأ 13 و14 يونيو، بينما ستقام أول مباراة بعد العودة في 11 يونيو بين إشبيلية وريال بيتيس على أن تقام آخر جولة من المباريات في 18 و19 يوليو».وقالت هيئة الرياضة إن الاتحاد الإسباني للعبة ورابطة الدوري تعهدا بالعمل سويا على تحديد جدول المباريات المتبقية هذا الموسم رغم الخلافات التي دبت بين الطرفين في السابق ووصلت في بعض الأحيان إلى أروقة المحاكم بسبب جدول المباريات.وسيكون الدوري الإسباني ثاني مسابقة بين أكبر خمس مسابقات في أوروبا تستأنف نشاطها بعد أن تسبب الوباء في تعليق معظم المنافسات الرياضية حول العالم منذ مارس الماضي، وذلك بعد عودة الدوري الألماني في وقت سابق هذا الشهر.