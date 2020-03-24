أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم (الثلاثاء) أن بلاده اقترحت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقرر أن تستضيفها طوكيو في 2020، لفترة عام، بسبب فايروس كورونا المستجد.وأوضح آبي بعد مشاورات هاتفية أجراها مع رئيس اللجنة الأولمبية الألماني توماس باخ «اقترحت تأجيلا لنحو عام (للألعاب الأولمبية)، والرئيس باخ رد موافقا بنسبة 100 بالمئة».ويأتي ذلك وسط ترجيحات بصدور إعلان رسمي من اللجنة الدولية بإرجاء الألعاب المقررة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس 2020، وسط دعوات متزايدة لذلك على خلفية تفشي وباء «كوفيد-19» الذي أدى إلى وفاة أكثر من 16 ألف شخص حول العالم، وفرض قيودا واسعة على حركة التنقل والسفر، وجمّد النشاط الرياضي.ورأى آبي أن تأجيل الألعاب سيسمح بإقامتها العام القادم «في شكلها الكامل، كدليل على تغلب البشرية على الفايروس الجديد»، في إشارة إلى وباء «كوفيد-19» الذي أدى حتى الآن إلى نحو 17 ألف وفاة معلنة.من جهتها، أكدت عمدة مدينة طوكيو يوريكو كويكي أنه بحال تأجيل الألعاب إلى العام القادم، فالدورة ستحافظ على اسمها «طوكيو 2020».