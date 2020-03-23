كشف لوكا كيليان، أول لاعب ألماني من الدرجة الأولى أصيب بفايروس كورونا بأنه شعر «بالخوف» في بادئ الأمر قبل أن يتعافى كلياً.وقال كيليان لاعب بادربورن متذيل ترتيب دوري بوندسليغا في مقابلة نشرتها صحيفة «فستفالن بلات» المحلية الإثنين: «بدأت الأمور في العاشر من مارس مع شعور بحساسية في الحلق. وفي اليوم التالي، بدأت أشعر بأوجاع في الرأس، لكني واظبت على التمارين».وتابع: «وفي 12 مارس بدأت أشعر بصعوبة في التنفس ثم أصبح الأمر أقوى في اليوم التالي. حرارة مع رجفة قوية. في تلك اللحظة شعرت فعلاً بالخوف للمرة الأولى. استمر الأمر 4 أيام قبل أن تنخفض حرارتي ثم بدأت أشعر بتحسن تدريجي من يوم إلى يوم».وناشد اللاعب الجميع بالتزام تعليمات السلطات الصحية في البلاد، وقال في هذا الصدد: «أستطيع الآن أن أتقاسم تجربتي، فانأ رياضي وفي حالة صحية جيدة، لكن توجب علي أن أكافح بقوة هذا الفايروس. بالنسبة إلى الاشخاص الذين يعانون من أمراض معينة، فإن ذلك قد يشكل خطراً على حياتهم».ولم يدخل كيليان المستشفى للعلاج لأن والدته ممرضة وقد اهتمت به في منزلهم الكائن في مدينة دورتموند وختم قائلاً: «لو بقيت وحيداً في بادربورن لكنت ذهبت إلى المستشفى».