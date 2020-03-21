أصيب رئيس رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم إنريكه بونيا بفايروس كورونا المستجد كما أعلن بنفسه في بيان. وقال بونيا على موقع تويتر في وقت متأخر بأنه حالياً في الحجر الصحي من دون أن تظهر عليه أي عوارض جدية «أود أن أعلمكم أنني بعد أن قمت بالفحوصات اللازمة على كوفيد-19، تبين أن حالتي إيجابية».وأضاف «حتى الآن وعلى الرغم من نتيجة الفحوصات، لا أعاني من أي عوارض جدية وسأبقى في الحجر الصحي بتوصية من سلطات وزارة الصحة».وتابع «بطبيعة الحال، أعي تماماً الوضع الذي تمر به البلاد والحلول المحتملة لمعالجته».وختم «أستطيع أن أؤكد لكم بأني سأتصرف بمسؤولية تجاه ما يجري، وأنا واثق بأننا كفريق، ستنجح البلاد في تخطي هذه الازمة بنجاح».وكانت رابطة الدوري المكسيكي قررت تعليق منافسات الدرجتين الأولى والثانية ومنافسات السيدات حتى إشعار آخر قبل أيام.ويتصدر كروز أزول ترتيب دوري الدرجة الأولى متقدماً على ليون بعد 10 مراحل.