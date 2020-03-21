وصلت الشعلة الأولمبية صباح أمس الجمعة إلى اليابان لتلقى استقبالا شبه صامت، على عكس الاحتفالية الكبيرة التي عادة ما ترافق حدثا مماثلا، في ظل تفشي فايروس كورونا المستجد والشكوك بإقامة دورة الألعاب في موعدها.ووصلت الشعلة على متن رحلة خاصة إلى قاعدة ماتسوشيما الجوية في مقاطعة مياغي اليابانية، آتية من اليونان حيث تم تسليمها أمس إلى ممثلة للجنة المنظمة للألعاب المقررة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس.ونقل الرياضيان اليابانيان ساوري يوشيدا وتاداهيرو نامارو الشعلة من الطائرة، وسارا بها وسط حرس الشرف، في حضور عدد محدود من المدعوين.