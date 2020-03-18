أعلن النجم السويدي زالاتان إبراهيموفيتش عن تبرعه بمبلغ 100 ألف يورو لمساعدة المستشفيات المتواجدة في منطقتي لومباردي وبييمونتي «شمال إيطاليا». كما أشار لاعب ميلان الإيطالي عن فتحه لحساب بنكي لجمع التبرعات من الجماهير في مواجهة فايروس «كورونا» الذي انتشر بشكل واسع في إيطاليا، إذ أعلنت السلطات عن تسجيل 475 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات بفايروس «كورونا» في إيطاليا إلى 35713 حالة.

ووجه إبراهيموفيتش رسالة إلى محبيه عبر حسابه الشخصي في «انستقرام» قال فيها: إيطاليا لطالما أعطتني الكثير، لذلك هي لحظة فارقة لنا جميعاً.. قررت البدء في حملات التبرع للمستشفيات التي تحتوي على أماكن للحجر الصحي لمصابي كورونا، لأننا أمام مشكلة حقيقية تحتاج مساعدة الجميع.

وواصل النجم السويدي قائلاً: دعونا معاً نتخلص من كورونا، إذا لم يذهب الفايروس إلى زالاتان، فإن زالاتان سيذهب إليه.