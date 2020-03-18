اجتمع مكتب مجلس FIFA اليوم برئاسة رئيس FIFA جياني إنفانتينو عبر محادثة جماعية لمعالجة الظروف الاستثنائية الناجمة عن تفشي فايروس COVID-19 وقرر بالإجماع:

• إدراج التواريخ الجديدة لبطولتي كوبا أمريكا وكأس الأمم الأوروبية (11 يونيو إلى 11 يوليو 2021) في أجندة المباريات الدولية والبت في مرحلة لاحقة بشأن موعد جدولة بطولة كأس العالم للأندية FIFA التي كان من المقرر إجراؤها في يونيو- يوليو 2021.

• إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين FIFA والاتحادات القارية، ومراقبة تطور الوضع، والعمل جنباً إلى جنب والاتفاق على نهج منسق لمعالجة عواقب هذا الوباء.

• الأجندة: الحرص على إيجاد حلول شاملة مناسبة للمسابقات على جميع المستويات، مع مراعاة احتياجات جميع الجهات الفاعلة مع وضع صحة جميع المشاركين على رأس الأولويات دائمًا.

• انتقالات اللاعبين: تقييم الحاجة إلى تعديلات أو إعفاءات مؤقتة فيما يتعلق بلوائح FIFA بشأن وضع وانتقال اللاعبين لحماية العقود لكل من اللاعبين والأندية وتعديل فترات تسجيل اللاعبين.

• إمكانية إنشاء صندوق دعم: تقييم الأثر الاقتصادي الذي تواجهه مختلف الجهات الفاعلة في كرة القدم في كل قارة لتحليل ما إذا كانت هناك حاجة إلى إحداث صندوق دعم على المستوى العالمي وكيف يجب في هذه الحالة تحديد آليات دعم ملموسة.

• التبرع بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لصندوق الاستجابة الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لمكافحة تفشي COVID-19 والعمل مع منظمة الصحة العالمية لضمان استخدام هذه الأموال لدعم جهود التصدي لهذا الفايروس في جميع مناطق العالم.

وتعليقًا على المحادثة الجماعية، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: «إن هذا الوضع الاستثنائي يقتضي إجراءات وقرارات استثنائية، هذه الأزمة تؤثر على العالم بأسره ولهذا يجب أن تأخذ الحلول في الاعتبار مصالح جميع الجهات الفاعلة في مختلف أنحاء العالم. لقد أظهرنا اليوم مرة أخرى روح التعاون والتضامن والوحدة. يجب أن تكون هذه هي حوافزنا الرئيسية للمضي قدمًا، وأود أن أشكر جميع رؤساء الاتحادات القارية على مساهماتهم وجهودهم الإيجابية، سيظل FIFA على اتصال وثيق مع جميع الجهات الفاعلة لتقييم واتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع مختلف القضايا التي نواجهها، إنني أعوِّل على دعم مجتمع كرة القدم بأكمله للمضي قدماً».