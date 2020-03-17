تزايدات مشاكل النجم البرازيلي السابق رونالدينيو المتواجد حالياً داخل السجن في باراغواي، إثر دخوله إلى البلاد رفقة شقيقه ومدير أعماله روبرتو أسيس بجوازات سفر مزورة.

واعتقل لاعب منتخب البرازيل سابقاً مساء الجمعة الماضي لمحاولته الدخول إلى باراغواي بجواز سفر مزيف، وطلب وقتها محامي اللاعب خروج موكله بكفالة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض. وعلل القاضي قراره بأن جريمة رونالدينيو وشقيقه تمثل خطورة بالغة على مصالح باراغواي.

ودخلت القضية في منحنى جديد خلال الساعات الأخيرة، إذ تم توجيه تهمة غسل أموال تتعلق بسيدة الأعمال التي وجهت الدعوة لرونالدينيو وشقيقه لزيارة باراغواي، قبل أن يتم القبض عليه في المطار.

وسيخضع الثنائي لتحقيقات موسعة. كما ذكرت التقارير أن المحققين سيراجعون ملفات ورسائل بهواتف رونالدينيو وشقيقه، كما سيتم التحقيق في علاقة الثنائي بسيدة الأعمال التي قدمت الدعوة لهما لزيارة باراغواي، والتقت بهما في المطار قبل القبض عليهما.