واصلت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو، تأكيدها على أن العرس الأولمبي سيقام في موعده دون أي تغيير (في الفترة 24 يوليو وحتى 9 أغسطس 2020)، وذلك على الرغم من حالة الاستنفار وموجة التأجيلات التي تشهدها كافة البطولات والمناسبات العالمية عقب الانتشار الواسع لفايروس «كورونا»



وكان السيد كوزو تاشيما نائب رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية ورئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، قد أعلن اليوم عن إصابته شخصياً بفايروس «كورونا» في الوقت الذي وصل فيه عدد المصابين بالفايروس في اليابان إلى 825 شخصا.

ورغم ذلك إلا أن اليابان واصلت تحضيراتها لاستضافة الأولمبياد، ولكن ببعض الاحتياطات الصحية اللازمة، إذ قرر المنظمون تقليص الاحتفالات الخاصة بمسيرة الشعلة الأولمبية والمقرر انطلاقها في الـ 26 مارس الجاري، وسيقام الانطلاق الكبير للمسار في منطقة فوكوشيما ولكن دون جماهير، وهو ما سيحدث أيضاً في بقية المدن اليابانية.