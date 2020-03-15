اختار نادي يونيون برلين «الصاعد في الموسم الحالي للدوري الألماني الممتاز لكرة القدم» طريقة جديدة ومبتكرة لتعويض خسائره جراء إيقاف مسابقة الدوري، إذ قرر افتتاح شاحنة طعام افتراضية على الموقع الإلكتروني للنادي يتم من خلالها بيع «النقانق» وبعض الأطعمة افتراضياً بمقابل «2.5 يورو» وتذهب تلك المبالغ إلى خزينة النادي لتعويض الخسائر جراء توقف «البوندسليجا».

وأشار النادي في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني إلى أنه تلقى العديد من الاستفسارات من جماهيره خلال الأيام الماضية عن طريقة دعم النادي، مؤكداً أنه تلقى فكرة لا تقاوم وهي فكرة تدشين شاحنة طعام افتراضية على موقع النادي.