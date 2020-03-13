أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بياناً رسمياً، عقب إعلان رابطة دوري الإنجليزي الممتاز تعليق منافسات الدوري حتى الـ 3 من أبريل المقبل.

وعلى الرغم من أن ليفربول هو أكثر المتضررين من تعليق الدوري، نظراً لحاجته إلى 6 نقاط فقط من أصل 27 نقطة ممكنة لتحقيق حلم التتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ ثلاثين عاماً، إلا أن إدارة نادي ليفربول أبدت ترحيبها بالقرار بعد الانتشار الواسع لفايروس «كورونا» وكان الفايروس المنتشر عالمياً قد أصاب مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا ولاعب تشلسي كالوم هودسون أودي، كما أن لاعبي أرسنال وتشلسي وكافة الطاقم الفني والعاملين في الفريقين دخلوا في حجر صحي منزلي تحسباً من انتقال الفايروس لهم.

وتابع ليفربول في بيانه: «يواصل ليفربول تنفيذ نصائح الحكومة بشأن تفشي فايروس كورونا المستجد، ويرحب ببيان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتأجيل جميع المباريات، بما في ذلك مباريات أكاديمية الدوري الممتاز، ومباريات دوري كرة القدم النسائية، لمصلحة اللاعبين والموظفين والمشجعين». وأضاف: «لا يزال من الممكن استخدام التذاكر والحجوزات التي تم شراؤها بالفعل في مباريات الدوري الإنجليزي المؤجلة للتواريخ التي سيتم إعادة جدولة المباريات فيها، والتي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، وإذا لم يتمكن المشجعون من حضور أي من تلك المباريات بعد إعادة جدولتها فسيتم الإعلان عن عملية استرداد الأموال وطريقتها».