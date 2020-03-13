أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم (الجمعة) تأجيل جميع مباريات مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الأسبوع القادم بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد.

وأصدر الاتحاد القاري بيانا جاء فيه «عطفا على القرارات التي اتخذتها حكومات عدة، تم تأجيل جميع مباريات مسابقات الأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المقررة الأسبوع القادم».

وكان الاتحاد القاري أعلن أمس (الخميس) تأجيل مباراتي مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي وضيفه ليون الفرنسي واللتين كانتا مقررتين الثلاثاء القادم في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال.

وجاء التأجيل غداة الإعلان عن إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني بالفايروس ما دفع ناديه إلى وضع لاعبيه وجهازه الفني رهن الحجر الصحي الذي يخضع له أيضا كامل أفراد ريال مدريد بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بالفايروس، ما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني إلى تعليق مباريات الليغا للمرحلتين القادمتين على الأقل.

اما المباراتان الأخريان المقررتان في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، فتجمعان بايرن ميونيخ الألماني مع تشلسي (3-صفر ذهابا)، وبرشلونة الإسباني مع نابولي الإيطالي (1-1).

وكان الاتحاد الأوروبي دعا (الخميس) إلى اجتماع طارئ يعقد الثلاثاء القادم لبحث مصير مسابقات الأندية وبطولة كأس أوروبا 2020.

وأوضح الاتحاد في بيان أنه سيعقد عبر تقنية الاتصال بالفيديو اجتماعا «لبحث رد كرة القدم الأوروبية على تفشي الفيروس، في ضوء التطورات الراهنة بشأن انتشار (كوفيد-19) على امتداد أوروبا وتبدل تقييم منظمة الصحة العالمية» التي صنّفت الفايروس (الأربعاء) وباء عالميا.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع ممثلون لكل الاتحادات الوطنية الـ55، إضافة إلى مسؤولين عن الأندية وممثلين للاعبين. ومن الاحتمالات المطروحة، إرجاء كأس أوروبا عاما واحدا حتى 2021.