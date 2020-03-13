قررت الرابطة الفرنسية لكرة القدم التعليق الفوري «وحتى إشعار آخر» لمباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد كما علمت وكالة «فرانس برس» من مصادر مقربة.

وعقد مجلس إدارة الرابطة اجتماعا من خلال اتصال عبر الهاتف وأقر «بالإجماع» بحسب مصادر مقربة تعليق المباريات في الدرجتين، علما أن الرابطة كانت قررت في وقت سابق إقامة المباريات بلا جمهور حتى الخامس عشر من أبريل القادم، وكان مقررا أن تنطلق المرحلة التاسعة والعشرون اليوم (الجمعة) بمباراة ليون ورينس لكنها تأجلت بموجب قرار الرابطة.

وكانت الرابطة الفرنسية أعلنت قبل يومين تأجيل المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة التي كانت مقررة في الرابع من أبريل، إلى مايو، في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وباتت فرنسا ثالث دولة من البطولات الخمس الكبرى تعلق أنشطتها بعد إيطاليا التي أعلنت حكومتها (الاثنين) قرارا بوقف دوري كرة القدم (سيري أ) حتى الثالث من أبريل القادم من ضمن سلسلة إجراءات أخرى في محاولة لمكافحة تفشي هذا الوباء، وإسبانيا التي حذت حذوها أمس (الخميس) بعد فرض حجر صحي على كامل أفراد نادي ريال مدريد إثر إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفايروس كورونا وقررت تعليق مباريات «لا ليغا» للمرحلتين القادمتين على الأقل.

وجاء قرار الحكومة الإيطالية بعد أن أوصت اللجنة الأولمبية الإيطالية (الاثنين) بتعليق «جميع الأنشطة الرياضية على جميع المستويات» حتى الثالث من أبريل وسط التفشي المتزايد لفايروس كورونا في البلاد وطلبت من الحكومة أصدار مرسوم في هذا الصدد.