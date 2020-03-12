أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم (الخميس) تأجيل مباراتي إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي وضيفه ليون الفرنسي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجاء تأجيل المباراتين اللتين كانتا مقررتين الثلاثاء القادم، غداة الإعلان عن إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني بالفيروس، ما دفع ناديه إلى وضع لاعبيه وجهازه الفني رهن الحجر الصحي الذي يخضع له أيضا كامل أفراد ريال مدريد بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بالفيروس، ما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني إلى تعليق مباريات الدوري الإسباني للمرحلتين القادمتين على الأقل.