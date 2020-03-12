أعلن ريال مدريد اليوم (الخميس)، فرض حجر صحي على كامل أفراد النادي بجميع ألعابه بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا المستجد، ما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني الى تعليق مباريات الليغا للمرحلتين القادمتين على الأقل.

وأقيمت الثلاثاء أول مباراة دون جمهور في إسبانيا وكانت مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين، وانتهت بفوز ريال سوسييداد على مضيفه إيبار 2-1، فيما كان من المقرر أن يفتتح ريال مدريد مباريات المرحلة الثامنة والعشرين على أرضه الجمعة ضد إيبار، باحثا عن العودة إلى سكة الانتصارات ومحاولة استعادة الصدارة من غريمه برشلونة.