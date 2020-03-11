واصل فايروس «كورونا» ضرب المنافسات الرياضية في مقتل، إذ تواصلت التأجيلات للمناسبات الرياضية الكبرى، عقب أن أعلن اتحادا الكرة في أسبانيا وفرنسا عن تأجيل نهائي الكأس في البلدين بسبب تفشي فايروس «كورونا» وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن تأجيل نهائي كأس الرابطة بين باريس سان جيرمان وليون إلى أجل غير مسمى، وهي المواجهة التي كان من المفترض أن تُلعب في الـ 4 من أبريل المقبل على ملعب سان دوني في باريس، كما أعلن الاتحاد الأسباني لكرة القدم تأجيل نهائي كأس ملك أسبانيا بين ريال سوسيداد وأتلتيك بليلباو، إذ ذكرت صحيفة «آس» الأسبانية أن السيد لويس روبياليس رئيس الاتحاد الأسباني لكرة القدم قرر تأجيل النهائي عقب اجتماعه مع رئيسي الناديين، وذلك لعدم رغبته في خوض النهائي دون جماهير وحرصه على سلامتهم.