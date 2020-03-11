أصبحت كرة القدم الإيطالية في محك حقيقي مع تزايد الحالات المصابة بفايروس «كورونا» وصعوبة الوضع الداخلي أكثر فأكثر ما بين ساعة وأخرى، وهو الأمر الذي أوقف الحياة الرياضية بشكل عام داخل إيطاليا، وكان آخر القرارات هو إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تأجيل مباراتي روما أمام أشبيلية الأسباني وأنترميلان أمام خيتافي الأسباني ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

كما أصبح مصير الدوري الإيطالي لكرة القدم غامضاً للغاية، إذ أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عبر بيان رسمي عن السيناريوهات المحتملة للدوري في الفترة المقبلة، وكان من بينها سيناريو صعب وفريد في حال لم يتم السيطرة على تفشي فايروس «كورونا» في أقرب ممكن، وهو اعتماد جدول الترتيب الحالي لتحديد المتأهلين للمسابقات الأوروبية مع عدم وجود بطل للدوري في الموسم الحالي وإلغاء الهبوط.

فيما شمل السيناريو الثاني لعب بطولة منفصلة لتحديد بطل الدوري والهابطين للدرجة الأدنى.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد أعلن الاثنين الماضي عن إيقاف الدوري لمدة شهر كامل بسبب تفشي فايروس «كورونا» في البلاد.