«UEFA» يؤجل مواجهتين في الدوري الأوروبي بسبب كورونا رياضة الأربعاء 11 مارس 2020 19:18 «عكاظ» (النشر الإلكتروني) 20 مشاهدة < Previous PageNext Page > -A +A «عكاظ» (النشر الإلكتروني) أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسمياً تأجيل مباراتي أشبيلية أمام روما، وإنترميلان أمام خيتافي ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي، وذلك بسبب رفض ناديي روما الإيطالي وخيتافي الإسباني السفر نظراً لتفشي فايروس «كورونا».< Previous PageNext Page > فايروس كورونا الدوري الأوروبي Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.