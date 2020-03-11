أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسمياً تأجيل مباراتي أشبيلية أمام روما، وإنترميلان أمام خيتافي ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي، وذلك بسبب رفض ناديي روما الإيطالي وخيتافي الإسباني السفر نظراً لتفشي فايروس «كورونا».